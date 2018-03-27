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Общество

Результаты программы по повышению трудовой мобильности: Минтруд недоволен

15:2927.03.2018
(обновлено: 15:31 27.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы России. Архивное фотоДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Результаты российской программы по повышению мобильности трудовых ресурсов не впечатляют – это всего несколько сотен работников за весь период, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко в ходе обсуждения мер по совершенствованию соответствующего закона в Госдуме.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дума приняла в первом чтении законопроект о поддержке трудовой мобильности
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект о поддержке и повышении трудовой мобильности.

"Результаты за три года реализации данной программы не очень-то впечатляют. Речь идет только лишь о нескольких сотнях привлеченных таким образом специалистов", — заявил Вовченко.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, есть три основные причины низких темпов реализации программ в регионах, где привлечение трудовых ресурсов является приоритетным. Во-первых, отказ работодателей от привлечения дополнительных трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов. Во-вторых, исключение из региональных программ работодателей, имеющих задолженности по зарплате, осуществляющих наряду с привлечением трудовых ресурсов сокращение численности или штата работников. В-третьих, сложный механизм реализации региональных программ, в том числе получения работодателем финансовой поддержки.

Слабые места

ДФО. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Крылов
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По данным Вовченко, в первый год программы было привлечено 148 человек, во второй – 464, в 2017 году — 550 человек. Замминистра сообщил, что Минтруд совместно с работодателями проработал поправки в закон, которые помогут повысить этот показатель в несколько раз, начиная уже со следующего бюджетного цикла.

Вовченко напомнил, что на программу было заложено 1,5 миллиарда рублей в первый год, 600 миллионов — во второй и 150 миллионов – на данный момент, однако при актуальных результатах эти деньги "реально потратить некуда".

Вовченко рассказал, что проблемы создают, прежде всего, "тяжелый механизм получения работодателем финансовой поддержки, невозможность оперативной замены участников региональных программ, невозможность участия или исключения из региональных ранее включенных работодателей, у которых изменились условия".

Суть проекта

Во вторник депутаты обсудили законопроект "О внесении изменений в закон… "О занятости населения в Российской Федерации" в части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов".

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В России вырастут субсидии для переехавших в другие регионы работников
Законопроект предлагает исключить необходимость учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в регионах, включенных в перечень субъектов РФ, где привлечение работников является приоритетным.

Также предлагается предоставить органам власти субъектов РФ право устанавливать порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу и исключению из нее. Предлагается предоставить право субъектам РФ, включенным в перечень, вносить изменения в региональные программы в части изменения перечня работодателей или профессий (должностей, специальностей), на которые предполагается привлечение работников, в пределах ранее согласованной численности привлекаемых работников.

Еще одной важной мерой Минтруд считает отказ от требования к работодателю не сокращать штат работников в период получения и использования финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом, а также от проверок работодателя на этапе выдачи ему сертификата; от требования проверять наличие задолженности у работодателя по уплате страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не в момент выдачи ему сертификата, а ежегодно.

Вид на Русский мост из бухты Аякс во Владивостоке. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В программе мобильности трудовых ресурсов лидирует Дальний Восток
Ведомство предлагает сократить минимальную продолжительность срочного трудового договора, заключаемого в рамках региональных программ между работодателем и работником, с трех до двух лет. Также Минтруд намерен предоставить право субъектам РФ устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки, помимо уже предусмотренных, безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства по направлению органов службы занятости в сельскую местность. Правительству же следует предоставить право утверждать перечень работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, привлекающих в рамках региональных программ работников из субъектов РФ, включенных в перечень.

Также авторы проекта предлагают отнести к полномочиям органов власти субъектов РФ выдачу заключений о привлечении и использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ, а также содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов РФ, не включенных в перечень, исключив указанные положения из перечня государственных услуг.

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