Аксенов счел недостаточной помощь родным погибших при падении лифта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что помощь, оказанная властями Симферополя родственникам погибших при падении лифта в многоэтажном доме, недостаточная, и пообещал оказать дополнительную поддержку.
"Такие суммы недостаточны. Понятно, что никакими деньгами жизнь близких никто не компенсирует, но хотя бы помочь. До миллиона рублей в таких случаях должны выплачивать. Порядок мы изменим, но нельзя впредь допускать таких случаев. Родственники просят земельный участок или что-то в связи с невозможностью, с точки зрения состояния духа, находиться в этой квартире. Сейчас занимаемся этим вопросом. Еще решения нет, но будем помогать, в беде не оставим", — сказал Аксенов журналистам.
При этом Аксенов подчеркнул, что уже дополнительно оказал помощь семье из своих личных средств.
Инцидент произошел в начале марта в одном из подъездов дома 81 по улице Балаклавской в Симферополе. При падении лифта погибли женщина и ее шестимесячный сын. У нее остались муж и двое несовершеннолетних детей.