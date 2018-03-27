Более 60 человек получили гражданство России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 63 человека, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.
Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства трех человек: уроженца Латвии, а также уроженок Ленинграда и Калининграда.