Госдума приняла закон об определении статуса и функционала сельских старост

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон, который предусматривает определение статуса и функционала института сельских старост.

Как ранее заявил первый заместитель председателя комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, сельские старосты могут играть решающую роль в принятии решений, "могут донести до власти свои боли, свои горечи и, самое главное, в дальнейшем вместе участвовать в реализации благих намерений, направленных на развитие конкретной территории".

Принятый закон четко определяет функционал сельских старост, а также решает целый комплекс процедурных вопросов, связанных с их избранием, переизбранием, отставкой, сроком полномочий. Кроме этого, сформирована определенная законодательная ниша для региональных законодателей, которые, учитывая местную специфику, могут дополнять этот закон собственными предложениями в части статусов, гарантий сельских старост, исходя из возможностей местных бюджетов.

Нововведение также дает возможности для схода граждан направлять своих представителей в конкурсные комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций.

Кроме того, в законе РФ "О средствах массовой информации" предусматривается возможность органа местного самоуправления являться учредителем (соучредителем) сетевого издания.