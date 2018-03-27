Московские власти рассказали о диагностике сахарного диабета в столице

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Показатели диагностики заболеваний сахарным диабетом в Москве приблизились к уровню стран Европы, говорится в сообщении на портале мэра столицы.

"Показатели диагностики сахарного диабета в Москве приблизились к уровню стран Европы: на одного недиагностированного пациента приходятся два с установленным диагнозом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что столичный показатель выявления заболевания на ранней стадии в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. В прошлом году в отделениях эндокринологии лечение прошли более 21 тысячи пациентов с сахарным диабетом, что на 15% больше, чем в 2016 году. Рост их числа связан с увеличением диагностированных случаев диабета второго типа.

Добавляется, что входящим в группу риска пациентам московских поликлиник проводят скрининг-тесты для определения уровня сахара в крови. В случае выявления заболевания горожанам оказывают помощь на трех уровнях. Первый — это первичная медико-санитарная помощь, ее можно получить у терапевтов и врачей общей практики. Помощь второго и третьего уровней оказывается уже в отделениях эндокринологии.

Также отмечается, что в Москве ведется регистр больных диабетом, который позволяет медикам получать исчерпывающую информацию о распространенности заболевания и его осложнений, смертности пациентов, структуре медикаментозной терапии, потребности больных в лекарствах и средствах самоконтроля.