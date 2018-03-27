Более 400 человек за сутки сдали кровь для пострадавших в ТЦ Кемерово

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Более 400 человек обратились в Кемеровский областной центр крови в течение суток после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает во вторник пресс-служба региональной администрации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Только за сутки обратилось более 400 человек, желающих сдать кровь. По данным Кемеровского областного центра крови, принят 241 донор, заготовлено 123 литра консервированной крови, без учёта доноров плазмы и тромбоцитафереза. Специалисты Центра благодарят людей за отклик на чужую беду и готовность помочь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для комфорта и своевременности кровосдач, а также для сохранности заготовленной донорской крови очередь на процедуру расписана на две недели вперед.

"К сожалению, неизвестные пользователи интернета по собственной инициативе размещают объявления о дефиците донорской крови той или иной группы, что не соответствует действительности, но вызывает большое количество незапланированных обращений. Поэтому врачи просят граждан предварительно на сайте Кемеровского областного центра крови узнать реальную необходимость в определенных группах крови", — добавили в медучреждении.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>