Песков прокомментировал сообщения о прибытии Путина в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (356)

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не прилетел в Кемерово. Об этом РБК заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — ответил Песков на вопрос о том, прибыл ли Путин в Кемерово.

Ранее, как сообщил корреспондент РИА Новости, самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в аэропорту Кемерово, однако на борту нет представителей официальных делегаций.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>