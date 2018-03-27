Сыгравший Леню Голубкова актер прокомментировал смерть Мавроди

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Актер Владимир Пермяков, игравший Леню Голубкова в рекламе АО "МММ", назвал скончавшегося в понедельник основателя компании Сергея Мавроди "надеждой и лучом света" для народа. Об этом он заявил в интервью "Пятому каналу".

"Он был для народа эдакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. Но, к сожалению, чиновники сделали из него афериста", — сказал Пермяков.

По мнению актера, Мавроди был очень талантливым, но невостребованным бизнесменом. "Я в одном интервью сказал, что если бы я был министром финансов, я бы взял себе советником Мавроди", — заявил он.

Основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта на 63-м году жизни.

"МММ" — одна из наиболее крупных российских финансовых пирамид. Объединение МММ было зарегистрировано в 1992 году и специализировалось на приеме денежных вкладов от населения в обмен на собственные акции.

За пять лет существования компания изготовила 27 миллионов акций и 72 миллиона билетов. Число вкладчиков компании составило, по различным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек.

В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.