РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Грипп и ОРВИ: в центральных регионах России превышен эпидемический порог

19:2726.03.2018
(обновлено: 19:38 26.03.2018)
01320
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фотоЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в ряде регионов центральной части России на 10-67%, сообщают региональные управления Роспотребнадзора.

Школа закрыта на карантин. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В России закрыли 93 школы и 84 детских сада из-за гриппа и ОРВИ

Тульская облшасть

В Тульской области на минувшей неделе зарегистрировано 13 804 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. В связи с ростом заболеваемости в школах региона были перенесены весенние каникулы, полностью на карантин ушли три детских сада.

"Показатель 92,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 66,8% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп, в том числе детей 0-2 года – на 11,3%, детей 3-6 лет — на 28,9%, детей 7-14 лет – на 20,4%, взрослых – на 93,4%", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

В самой Туле за неделю зарегистрировано 7446 случаев заболеваний, что выше порога на 84,9%. В Алексинском, Кимовском и Щекинском районах области показатели заболеваемости превысили среднеобластной на 8-17%.

Тверская область

Учительница начальных классов гимназии № 96 в Челябинске объясняет ученикам правила использования медицинских масок в целях профилактики гриппа ОРВИ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
"Это не шутки!" Какое оружие выбрать против гриппа
В Тверской области с начала эпидсезона заболеваемости ОРВИ и гриппом (с сентября 2017 года) зарегистрировано более 226 тысяч больных. Как отмечает управление Роспотребнадзора региона, этот показатель не превышает среднемноголетних значений.

"В целом по области на 12-й календарной неделе заболеваемость инфекциями верхних и нижних дыхательных путей превысила на 10,6% недельный расчетный эпидемический порог за счет возрастной группы лиц 15 лет и старше", — говорится в сообщении управления.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУченики на уроке по профилактике заболевания гриппом и ОРВИ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Ученики на уроке по профилактике заболевания гриппом и ОРВИ

По Твери заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога, а наибольший уровень заболеваемости отмечается в Весьегонском, Лесном, Кашинском, Бельском, Андреапольском районах.

Воронежская область

"За неделю наблюдения обратились за медицинской помощью в области 13 462 больных, в том числе детей до 14 лет – 8163, что на 16% выше эпидпорога. Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 60,6%", — информирует региональное управление Роспотребнадзора.

В лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже эпидпорога
В самом Воронеже заболели 9917 человек, в том числе 6047 детей до 14 лет. Эпидпорог в областном центре превышен на 23,2%. Дети до 14 лет составили 61% от общего числа заболевших гриппом и ОРВИ. Чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости, мэрия города отправила школьников на каникулы с 22 марта — на три дня раньше срока.

Калужская область

В Калужской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 10 216 человек и 41 — гриппом, что выше уровня предыдущей недели на 20%.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкРегистратура в поликлинике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Регистратура в поликлинике

 

"В Людиновском районе один случай гриппа закончился летально. Областной показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговые значения (+43,7%) и составил 101,1 на 10 тысяч населения", — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Роспотребнадзор сообщил об эпидемии ОРВИ и гриппа в 24 регионах
В самой Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысил эпидемический порог на 63,3%. В областном центре зарегистрировано 5662 случая ОРВИ.

За неделю с гриппом и ОРВИ в стационары области были госпитализированы 159 больных. Учебный процесс был приостановлен в 12 классах шести школ, три школы полностью ушли на карантин.

Владимирская область

Во Владимирской области за прошедшую неделю заболели 12,6 тысячи человек, в том числе — 7963 ребенка.

"Превышение пороговых показателей на 19,3% регистрируется в возрастной категории от 3-6 лет и на 12,3% в возрастной категории от 15 лет и старше. Превышение недельного эпидпорога по совокупному населению области составляет 15,4%", — информирует областное управление Роспотребнадзора.

Вспышка африканской чумы свиней в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Иммунолог оценил вероятность новой глобальной эпидемии
В самом Владимире заболели гриппом и ОРВИ 4162 человека, в том числе 2866 детей. Превышение недельного эпидпорога составило 1,5%. Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, Кольчугинском, Муромском, Киржачском районах области.

Ивановская область

На территории Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 7,87% ниже уровня эпидемического порога. По данным управления Роспотребнадзора по региону, заболели 7552 человека.

"В городе Иваново на 12-й неделе зарегистрировано 5284 случая ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 17,91%. Превышение порогового показателя заболеваемости в городе отмечено среди лиц в возрасте с 15 лет и старше на 13,11% и среди детей в возрастной группе 0-2 лет на 10,86%", — говорится в сообщении.

В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в пяти классах четырех школ Иваново и Кинешмы.

Липецкая область

Школа. Архив
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В девяти петербургских школах отменили занятия из-за гриппа и ОРВИ
"В целом по области за неделю 19-25 марта было зарегистрировано 9311 случаев ОРВИ и гриппа (в том числе 132 случая гриппа), среди обратившихся за медицинской помощью 71,2% составили дети в возрасте до 14 лет. Показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги среди совокупного населения на 28%", — сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В области из-за ОРВИ частично приостановлены занятия в 34 классах 16 школ.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник пункта вакцинации против гриппа у станции метро "Козья слобода" в Казани. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник пункта вакцинации против гриппа у станции метро "Козья слобода" в Казани. 28 сентября 2017
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена