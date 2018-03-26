Грипп и ОРВИ: в центральных регионах России превышен эпидемический порог

ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в ряде регионов центральной части России на 10-67%, сообщают региональные управления Роспотребнадзора.
Тульская облшасть
В Тульской области на минувшей неделе зарегистрировано 13 804 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. В связи с ростом заболеваемости в школах региона были перенесены весенние каникулы, полностью на карантин ушли три детских сада.
"Показатель 92,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 66,8% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп, в том числе детей 0-2 года – на 11,3%, детей 3-6 лет — на 28,9%, детей 7-14 лет – на 20,4%, взрослых – на 93,4%", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.
В самой Туле за неделю зарегистрировано 7446 случаев заболеваний, что выше порога на 84,9%. В Алексинском, Кимовском и Щекинском районах области показатели заболеваемости превысили среднеобластной на 8-17%.
Тверская область
"В целом по области на 12-й календарной неделе заболеваемость инфекциями верхних и нижних дыхательных путей превысила на 10,6% недельный расчетный эпидемический порог за счет возрастной группы лиц 15 лет и старше", — говорится в сообщении управления.
По Твери заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога, а наибольший уровень заболеваемости отмечается в Весьегонском, Лесном, Кашинском, Бельском, Андреапольском районах.
Воронежская область
"За неделю наблюдения обратились за медицинской помощью в области 13 462 больных, в том числе детей до 14 лет – 8163, что на 16% выше эпидпорога. Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 60,6%", — информирует региональное управление Роспотребнадзора.
Калужская область
В Калужской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 10 216 человек и 41 — гриппом, что выше уровня предыдущей недели на 20%.
"В Людиновском районе один случай гриппа закончился летально. Областной показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговые значения (+43,7%) и составил 101,1 на 10 тысяч населения", — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю с гриппом и ОРВИ в стационары области были госпитализированы 159 больных. Учебный процесс был приостановлен в 12 классах шести школ, три школы полностью ушли на карантин.
Владимирская область
Во Владимирской области за прошедшую неделю заболели 12,6 тысячи человек, в том числе — 7963 ребенка.
"Превышение пороговых показателей на 19,3% регистрируется в возрастной категории от 3-6 лет и на 12,3% в возрастной категории от 15 лет и старше. Превышение недельного эпидпорога по совокупному населению области составляет 15,4%", — информирует областное управление Роспотребнадзора.
Ивановская область
На территории Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 7,87% ниже уровня эпидемического порога. По данным управления Роспотребнадзора по региону, заболели 7552 человека.
"В городе Иваново на 12-й неделе зарегистрировано 5284 случая ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 17,91%. Превышение порогового показателя заболеваемости в городе отмечено среди лиц в возрасте с 15 лет и старше на 13,11% и среди детей в возрастной группе 0-2 лет на 10,86%", — говорится в сообщении.
В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в пяти классах четырех школ Иваново и Кинешмы.
Липецкая область
В области из-за ОРВИ частично приостановлены занятия в 34 классах 16 школ.