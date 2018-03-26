АРКС поддержала новую редакцию государственного образовательного стандарта

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) полностью поддерживает новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.

Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании 21 марта рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения по его совершенствованию будут приниматься до 28 марта.

"Родительская общественность встревожена известием о том, что новая редакция Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования направлена на доработку. Мы с нетерпением ждали нового образовательного стандарта, который повысил бы уровень образования наших детей, объединил бы едиными требованиями образовательное пространство страны", — говорится в открытом письме министру образования и науки Ольги Васильевой на сайте АРКС.

По мнению АРКС, в настоящее время "вариативность" образовательных программ, преподавание в рамках существующей основной образовательной программы приводят к тому, что уровень образования детей в школах остается очень низким. При этом дети часто перегружены совершенно ненужной, а порой даже вредной для них информацией, в ущерб тем необходимым знаниям, которыми должен обладать каждый ученик.

"Именно новый федеральный стандарт, по нашему мнению, должен содержать те высокие, но необходимые требования к уровню образования наших детей, которые должна обеспечить школа. Это соответствует интересам наших детей. Сегодня именно мы — родители — являемся заказчиками образовательных услуг. Мы полностью поддерживаем новую редакцию ФГОС основного общего образования и просим принять все возможные меры для его введения в предложенном варианте", — отмечает АРКС.

Ранее Национальная родительская Ассоциация также выступила в поддержку образовательных стандартов, которые разрабатывает Минобрнауки.