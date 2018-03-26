АРКС поддержала новую редакцию государственного образовательного стандарта

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) полностью поддерживает новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.
"Родительская общественность встревожена известием о том, что новая редакция Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования направлена на доработку. Мы с нетерпением ждали нового образовательного стандарта, который повысил бы уровень образования наших детей, объединил бы едиными требованиями образовательное пространство страны", — говорится в открытом письме министру образования и науки Ольги Васильевой на сайте АРКС.
По мнению АРКС, в настоящее время "вариативность" образовательных программ, преподавание в рамках существующей основной образовательной программы приводят к тому, что уровень образования детей в школах остается очень низким. При этом дети часто перегружены совершенно ненужной, а порой даже вредной для них информацией, в ущерб тем необходимым знаниям, которыми должен обладать каждый ученик.
"Именно новый федеральный стандарт, по нашему мнению, должен содержать те высокие, но необходимые требования к уровню образования наших детей, которые должна обеспечить школа. Это соответствует интересам наших детей. Сегодня именно мы — родители — являемся заказчиками образовательных услуг. Мы полностью поддерживаем новую редакцию ФГОС основного общего образования и просим принять все возможные меры для его введения в предложенном варианте", — отмечает АРКС.
Ранее Национальная родительская Ассоциация также выступила в поддержку образовательных стандартов, которые разрабатывает Минобрнауки.