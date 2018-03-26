Общественники предложили амнистию для проживших в России три года нелегалов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Общественный совет при МВД предлагает "амнистировать" иностранцев, нелегально находящихся в РФ более трех лет, заявил председатель совета Анатолий Кучерена.

"Я сегодня выступил с инициативой провести амнистию в отношении тех граждан, которые находятся на территории России больше трёх лет. Которые в силу каких-то причин не оформили своё пребывание на территории РФ", — сказал Кучерена журналистам в понедельник.

По его словам, такое решение принесет пользу, так как репрессивными методами порядок "в этой области" не навести.

"Если такая амнистия будет, то люди будут платить налоги со своих заработков, эта польза будет для РФ. А пытаться выдворит их из России, особенно тех, кто живет на протяжении 10 лет, у которых есть семьи, поэтому меня поддержали мои коллеги", — сказал Кучерена.