Около 50 детей из Волоколамска отправят в оздоровительные лагеря

Люди с плакатами у Центральной районной больницы Волоколамска, куда жители обращались в связи с ухудшением самочувствия. 21 марта 2018

Люди с плакатами у Центральной районной больницы Волоколамска, куда жители обращались в связи с ухудшением самочувствия. 21 марта 2018

ВОЛОКОЛАМСК, 26 мар — РИА Новости. Около 50 детей из Волоколамска готовы поехать в оздоровительные лагеря, сказал журналистам исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о выдаче путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря для детей из Волоколамского района.

"На сегодняшний день у нас есть заявки… где-то 50 детей готовы выехать", — сказал Вихарев.

Он отметил, что также будут готовиться бесплатные путевки на лето, в том числе в Крым.

На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.