Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (123)

Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин от имени депутатов нижней палаты парламента и от себя лично выразил соболезнования в связи с гибелью людей в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщила пресс-служба Госдумы.

"От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове", — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер Госдумы также выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Сейчас самое важное — оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда. Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", — заявил он.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на своей странице в Facebook подчеркнул, что сейчас "предстоит расследование, установление вины и ответственности за произошедшее, но это, увы, не вернет жизни людей".

"Воскресный день, люди пришли отдохнуть, сделать покупки, посмотреть кино. Но для посетителей кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" этот день обернулся трагедией. Я соболезную родным и близким погибших, и от всей души желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — также написал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 53 человека.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>