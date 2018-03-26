Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин от имени депутатов нижней палаты парламента и от себя лично выразил соболезнования в связи с гибелью людей в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщила пресс-служба Госдумы.
"От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове", — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.
Спикер Госдумы также выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Сейчас самое важное — оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда. Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", — заявил он.
Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на своей странице в Facebook подчеркнул, что сейчас "предстоит расследование, установление вины и ответственности за произошедшее, но это, увы, не вернет жизни людей".
"Воскресный день, люди пришли отдохнуть, сделать покупки, посмотреть кино. Но для посетителей кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" этот день обернулся трагедией. Я соболезную родным и близким погибших, и от всей души желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — также написал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 53 человека.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.
По последним данным, погибли 53 человека, десятки пропали без вести, как минимум 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.
Открытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.
По факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
В Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.