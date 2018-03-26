Президент Казахстана соболезнует в связи с гибелью людей в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (125)

Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

АЛМА-АТА, 26 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщила пресс-служба главы республики.

Крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека, среди них десятки детей. Некоторые из погибших детей праздновали в торговом центре начало каникул.

По информации пресс-службы президента Казахстана, Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово.

"От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", — приводит пресс-служба текст телеграммы.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>