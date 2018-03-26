Президент Казахстана соболезнует в связи с гибелью людей в Кемерово

АЛМА-АТА, 26 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщила пресс-служба главы республики.
По информации пресс-службы президента Казахстана, Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово.
"От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", — приводит пресс-служба текст телеграммы.
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