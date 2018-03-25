В Дагестане восстановили подачу прерванного непогодой электричества

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение примерно 49 тысяч человек в Дагестане, которые остались без электричества из-за непогоды, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Двадцать пятого марта в 18.53 восстановительные работы в электросетях завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада (80 человек и 27 единиц специальной техники), уточнили в ведомстве.
Как сообщил начальник информационно-аналитического отдела департамента по взаимодействию со СМИ ПАО "МРСК Северного Кавказа" Олег Губченко, основная сложность в обнаружении и восстановлении нарушенного энергоснабжения заключалась в труднодоступности линий электропередачи, расположенных в горных ущельях. По его словам, ЛЭП являются высокогорными, и инспектирование пролетов между опорами даже в летнее время при хороших погодных условиях является сложной задачей.