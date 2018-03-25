В Дагестане восстановили подачу прерванного непогодой электричества

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение примерно 49 тысяч человек в Дагестане, которые остались без электричества из-за непогоды, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, в субботу с 10.30 до 19.30 мск и в воскресенье с 4.00 до 7.00 мск из-за сильного ветра с порывами до 27 метров в секунду в Дагестане происходили массовые аварийные отключения в электросетях 110 киловольт и в распределительных сетях 6-10 киловольт "Дагестанской сетевой компании". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 265 населенных пунктах семи районов республики — около 49 тысяч человек.

"Двадцать пятого марта в 18.53 восстановительные работы в электросетях завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада (80 человек и 27 единиц специальной техники), уточнили в ведомстве.

Как сообщил начальник информационно-аналитического отдела департамента по взаимодействию со СМИ ПАО "МРСК Северного Кавказа" Олег Губченко, основная сложность в обнаружении и восстановлении нарушенного энергоснабжения заключалась в труднодоступности линий электропередачи, расположенных в горных ущельях. По его словам, ЛЭП являются высокогорными, и инспектирование пролетов между опорами даже в летнее время при хороших погодных условиях является сложной задачей.