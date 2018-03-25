Зюганов прокомментировал решение Грудинина сбрить усы

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (слева) и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (слева) и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение бывшего кандидата в президента Павла Грудинина сбрить усы. Его слова приводит "Комсомольская правда".

Ранее Грудинин записал видео, в котором сбривает усы. Запись опубликована на YouTube-канале доверенного лица политика Максима Шевченко.

"Ну, он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Усы вырастут новые. А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится", — сказал Зюганов.

При этом он отметил, что это решение Грудинина не обсуждалось на политбюро партии, так как наличие усов — "личное дело каждого". По мнению Зюганова, со временем у экс-кандидата в президенты вырастут не только усы, но и его авторитет.

В феврале Грудинин и видеоблогер Юрий Дудь во время интервью заключили пари: кандидат пообещал избавиться от усов, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В противном случае блогер должен был побриться налысо.

По данными ЦИК, Грудинин получил 11,77% голосов и стал вторым. На следующий день после выборов Дудь напомнил подписчикам о пари, опубликовав фотографию советского бритвенного станка "Юбилейный" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".

Грудинин в ответ заявил, что сбреет усы, как только Дудь признает, что выборы были честными.