"Женщина — это боксерская груша". Репортаж с секс-тренинга Алекса Лесли

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. В последнее время открывается все больше пикаперских курсов. Любовным премудростям мастера обещают обучить за несколько дней. Один из самых известных "гуру соблазнения" — Алекс Лесли — в результате скандала оказался в тайской тюрьме вместе со своей подопечной Настей Рыбкой. Однако в Москве его школа по-прежнему выпускает сертифицированных бабников. О них пишут то с восхищением, то с презрением, но всегда со стороны. Корреспондент РИА Новости лично прошел трехдневный базовый пикаперский курс.

Полевые работы

"Ударь меня! Дай пощечину. Бей сильно. Разозлись. Представь, что ненавидишь меня, я твой враг, ты мне верила, а я предал, растоптал! Вспомни такой момент в своей жизни, наверняка какой-то парень тебе сделал гадость. Вспомни и бей", — хрупкая студентка с растрепанными волосами стоит передо мной и хлопает испуганными глазами.

В выходной день в крупном московском торговом центре много покупателей, прохожие смотрят на нас с явным недоумением. Один мой напарник снимает происходящее на мобильный телефон. Другой выступает в роли режиссера. Вообще-то, он должен командовать, но девочка впала в ступор, так что воздействовать на нее приходится и мне.

Она собирается с силами, в глазах мелькает ожесточение, и пощечина получается неожиданно смачной. "Козел", — на выдохе произносит она, хотя еще пару минут назад даже не знала моего имени. "Молодец. Вот видишь, смогла же! Глубоко вздохни. И сразу следующая ситуация: признавайся мне в любви. Представь, что я самый ценный, самый важный человек в твоей жизни. Все твои мысли связаны со мной, твое прошлое, настоящее, будущее — это я. Ты мечтаешь уехать со мной на необитаемый остров, мечтаешь о моих объятиях, поцелуях. Ты хочешь родить от меня ребенка… Просто расскажи об этом с чувством", — я смотрю в глаза и понимаю, что с этим справиться ей будет легче.

По легенде мы — студенты ВГИКа и снимаем ролик для курсовой работы. Проходящим мимо девушкам объясняем, что короткометражка называется "Жизнь за пять минут", их задача очень простая — максимально естественно изобразить несколько эмоций.

На самом же деле мы отрабатываем одно из самых сложных упражнений тренинга по соблазнению. Выходу "в поля" — именно так на жаргоне называют отработку материала в условиях реального города, с незнакомыми людьми — предшествовала короткая лекция о том, как устроен женский ум. Инструкторы рассказали, что девушки воспринимают реальность совсем не так, как мужчины. Представители сильного пола руководствуются доводами логики. Женщин обуревают эмоции, поэтому влюбляются они в тех, кто обеспечивает им максимально широкий спектр переживаний.

"Алекс хайпанул"

Всего в тренинге участвуют 30 человек. Перед походом на занятия представления о пикапе у меня были довольно смутные. Казалось, что учащиеся обязательно будут с прыщами, дрожащим голосом и мозолистыми руками. На деле все оказалось не совсем так. Возраст участников колебался в основном в районе 25 лет, но были и мужчины под сорок. Все прилично одеты, без признаков убогости или безденежья, с прическами из модных барбершопов. При этом больше половины начинающих пикаперов — не из Москвы. На тренинг они приехали не только из других городов, но и из других стран. "Алекс в Таиланде неплохо хайпанул", — объяснили широкую географию ведущие.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe Настя Рыбка и Алекс Лесли в центре заключения в Паттайе, Таиланд © AP Photo / Gemunu Amarasinghe Настя Рыбка и Алекс Лесли в центре заключения в Паттайе, Таиланд

Преподаватели тоже отличались от того образа, который рисовал себе я: ожидал увидеть накачанных мачо с сальным блеском в глазах. Тренеры же внешне мало отличались от учеников. Два обычных парня в простых штанах и футболках. Очень быстро они перешли на разговорный матерный язык.

"Любая женщина на эти дни для вас — боксерская груша. Не ищите красивую, не думайте о ее реакции. "А вдруг у нее муж?", "А вдруг она меня пошлет?" Таких вопросов не должно быть в принципе! Тренируйтесь на всех подряд", — дали они установку, а затем огласили несколько обязательных для выполнения правил. Запрещено было не только опаздывать и пользоваться мобильным телефоном, но и… заниматься сексом. Что же еще делать на занятиях по соблазнению? Оказывается, гораздо важнее не искать близости, а выполнять все задания.

Ева и Змей

Тренеры объяснили, что соблазнением человечество занимается с древнейших времен. "Самым первым пикапером был Змей из Библии. Он подвиг Еву нарушить запрет и съесть яблоко. По любой религии мы считаемся грешниками, но в аду у нас будет хорошая компания", — приободрил инструктор. По его словам, самым первым русским пикапером был Александр Пушкин. "Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей" — одна из главных формул", — подчеркнул он.

На дом в первый день нам задали подойти минимум к пяти девушкам с максимально необычным рассказом о себе. Оказывается, женщинам скучно знакомиться с менеджерами, риелторами, курьерами. Все это обыденно, не заинтересовывает их, не запоминается. Гораздо лучше придумать веселую легенду — представиться массажистом пчел, помощником киллера, парковщиком слонов, профессиональным порноактером и так далее. Перед выходом на улицу участники тренинга стали бить себя в грудь и ухать, как доисторические люди, а потом побежали выполнять задание.

Поначалу девушки реагировали на мои истории без особой радости. "Понимаешь, пчелы очень любят, когда им брюшко подушечками указательных пальцев гладишь. Они урчат от удовольствия, мурлычут, как кошки! Мед у таких пчел получается гораздо лучше", — кричал я в спину высокой брюнетке в окрестностях Курского вокзала, однако она моих стараний не оценила и бросилась к охраннику торгового центра.

Я, впрочем, твердо решил задание выполнить полностью и с удивлением заметил, что некоторые представительницы прекрасного пола реагируют позитивно, охотно оставляют номера своих телефонов. Домой ехал в отличном настроении, занятие понравилось — давно не общался с таким количеством незнакомых людей.

Зацелованный немой

Второй день начался с новых теоретических выкладок об особенностях женского восприятия. Якобы сознательная часть женщины ищет ответственного мужчину для постоянных отношений. Бессознательной части нужен самец-эгоист, который плюет на все правила и табу. Понятно, что ответственным быть долго и муторно, поэтому, по мысли пикаперов, развиваться следует по второму пути.

Отработка этого постулата оказалась довольно неожиданной. Участники встали в два круга и злобным матом посылали друг друга. Потом выстроились в две шеренги. Те, кто стояли в одной шеренге, по указанию ведущих бросились на колени и в буквальном смысле слова вымаливали прощение у тех, кто был перед ними. Потом менялись ролями.

"Видите, за последние полчаса вы так расширили свои рамки, как многим не удается за всю жизнь! Вы уже раскрепощеннее, свободнее большинства мужчин в этом городе", — обрадовал один из ведущих.

"Полевое задание" в этот день включало в себя следующие пункты: подойти к паре-тройке девушек с фразой "Привет, ты мне понравилась, дай телефон", спросить у нескольких, где находится другой город, собрать на своих щеках несколько следов от поцелуев и взять номер телефона без слов, под видом немого. После веселого коллективного уханья в зале все снова побежали на улицу.

"Молодой человек, а вы знаете, что вы зацелованный?" — девушка со светлыми волосами явно намерена была пошутить, но я в этот момент уже стал немым и без слов погнался за ней. Рассказать ей о своей внезапно нахлынувшей симпатии попытался с помощью жестов — складывал ладонями сердечко, изображал выпрыгивающее из груди сердце, поднимал вверх большой палец, тыкал пальцем в телефон. "Вы тут в Москве все чокнутые? У нас в Казахстане я такого еще не видела", — удивилась она и убежала на другой этаж.

После возвращения в аудиторию был раскрыт еще один секрет "влюбления". Оказывается, чем больше человек вкладывает в другого ресурсов — денег, времени, эмоций, — тем больше он сам влюбляется. Получается парадоксальная ситуация — чем для человека больше делаешь, тем сам его больше ценишь, а не наоборот. На ночь в связи с этим задали любым способом собрать с пяти разных девушек пять подарков стоимостью не менее 500 рублей. На улицу мы вышли уже около полуночи. Я подошел к нескольким, но никто в кафе меня угощать не хотел, а других подарков самому себе в это время я не придумал. Стало обидно, очень хотелось есть и спать — я поехал домой.

© AP Photo / Sakchai Lalit Алекс Лесли и Настя Рыбка в иммиграционном центре в Бангкоке © AP Photo / Sakchai Lalit Алекс Лесли и Настя Рыбка в иммиграционном центре в Бангкоке

"Исчезни, твоя подруга лучше"

На третий день тренинг напоминал дружеские посиделки. В перерывах участники активно рассказывали о том, что их привело на занятия. Александр опрятно одет, но почти не улыбается. "У меня был свой бизнес, я возил из Китая одежду. Неплохо зарабатывал, однако всегда было ощущение, что девушки со мной из-за денег. В последние годы торговля пошла хуже, жена ушла. Стал пользоваться услугами проституток, но от них на душе тошно. Прочитал книжку Алекса и решил приехать сюда", — объясняет он.

Дмитрий из Москвы проходит тренинг повторно: "Осенью я нормально раскачался, активно соблазнял. Но потом у меня обнаружили заболевание, два месяца встречаться с женщинами не мог, лечился. Произошел откат, подходить к девушкам на улице снова стало страшно, поэтому решил вернуться сюда". Миша радуется происходящему как ребенок, восторг у него вызывает любая фраза ведущих. "У меня своя сеть медклиник, занимаюсь спортом, путешествую, но всегда везде один. Я с детства с девушками очень скромно себя веду. Думаю, в этом дело", — откровенничает он.

Сами занятия в последний день начались с обличения тех, кто нарушил правила тренинга. Виноватые вставали и каялись. Кто-то сознался в употреблении спиртного, кто-то перестарался в стриптиз-клубе.

Тренеры продолжили рассказ о важности переживаний в соблазнении. Оказалось, что женщинам одинаково нужны и положительные, и отрицательные эмоции. "Моя девушка однажды демонстративно нарушила запрет. Я ей говорил не засматриваться на других парней, а она созналась, что мечтает заняться сексом с нашим общим другом. Пропускать мимо ушей такое я не стал. Выволок ее из автомобиля и чуть не выбросил в Москву-реку. Вы думаете, она обиделась и исчезла? Ага, сейчас! Еще больше в меня влюбилась, потом звонила месяц, просила прощения", — привел пример инструктор.

Отдельно были упомянуты правила переписки в мессенджерах. Там тоже нельзя перебарщивать с комплиментами. Полезно пугать, демонстрировать свою популярность у других девушек и даже высмеивать. "Исчезни, твоя подруга лучше" — здесь и угроза, и интрига, и создание конкуренции. "Я занимался сексом с твоими подругами, но думал о тебе" — тоже удачный вариант", — говорил тренер.

Под занавес всем раздали сертификаты успешных соблазнителей. Ведущие пожелали продолжать знакомиться с девушками везде и всегда, пригласив на следующий тренинг, который посвящен исключительно интиму.

© РИА Новости Сертификат о прохождении тренинга Алекса Лесли © РИА Новости Сертификат о прохождении тренинга Алекса Лесли

В понедельник утром у меня было стойкое ощущение, что в Москву, в привычную жизнь я вернулся из длительной поездки. Что было в пятницу? О чем я тогда думал? Не помню. Книгу в метро читать не хотелось, попробовал проглядеть новости с телефона, но все было скучно. Внезапно обратил внимание, что вокруг много красивых девушек… У одной точеная фигура, другая интересно одета. Третья смотрит на меня украдкой и как будто специально надела яркий шарф и сделала пышную прическу. Что, зря я тренинг проходил, что ли? "Привет. Ты мне понравилась, я массажист пчел. Оставь телефон".