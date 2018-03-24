Более 160 городов России могут присоединиться к акции "Час Земли"

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Более 160 российских городов могут присоединиться к крупнейшей международной экологической акции "Час Земли", заявил советник министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Беланович.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"С каждым годом в России к этой акции присоединяются всё больше и больше городов. В этом году мы рассчитываем, что их будет уже более 160 в России. Мы просто обязаны нашим детям оставить нашу Россию экологически процветающей", — сказал Беланович журналистам в ходе мероприятия на Красной площади.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погасло внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузились и соседствующие с Кремлем достопримечательности: Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к "Часу Земли" и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.

"Во время акции "Час Земли-2018", которая проходит под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту России. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России", — отметили в WWF.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.