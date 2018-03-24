Глава Минприроды проведет "Час Земли" за решением экологических проблем

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской проведёт "Час Земли" на рабочем месте, решая экологические проблемы, заявил РИА Новости официальный представитель министерства Николай Гудков.

Ранее предполагалось, что министр примет участие в мероприятии на Красной площади.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"Сергей Донской проведёт "Час земли" на рабочем месте. Сегодня глава ведомства проводит серию встреч с региональными властями в рамках выполнения поручений по итогам послания президента федеральному собранию", — сказал Гудков.

Как уточнил представитель Минприроды, на встречах обсуждается программы экологического развития в промышленных центрах страны.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погаснет в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.