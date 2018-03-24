Чечня поддержит акцию "Час Земли"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Чечня поддержит международную экологическую акцию "Час Земли", которая пройдет в субботу вечером, и призвал жителей региона без особой необходимости не пользоваться электроприборами в это время.

"Мы решительно поддерживаем международную экологическую акцию "Час Земли", — написал он в Telegram.

Кадыров также предложил мэру Грозного Муслиму Хучиеву на один час отключить подсветку высотного комплекса "Грозный-Сити" и выразил уверенность, что эту инициативу поддержат и владельцы коммерческих объектов.

"Я также обращаюсь ко всем жителям Чечни с просьбой без особой необходимости не пользоваться электроприборами, отключить в комнатах свет, в котором нет надобности. Акция проходит с 20.30 до 21.30", — написал он.

Глава Чечни обратил внимание, что в рамках акции ежегодно отключается подсветка московского Кремля, а также около 2 тысяч больших зданий, среди которых и высотки "Москва-Сити".

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция "Час Земли" пройдет 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени). Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.