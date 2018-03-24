Новый глава Волоколамска призвал не приводить на пикеты детей

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Волоколамского муниципального района Андрей Вихарев обратился к жителям с просьбой не приводить на экологические пикеты и митинги детей.

В пятницу стало известно, что глава Подмосковья Андрей Воробьев после ситуации с полигоном "Ядрово" отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова, вместо него пост главы района занял Андрей Вихарев.

"Я обратился к волоколамцам с просьбой не приводить на пикеты и митинги детей. Прошла информация, что могут быть провокации. Такой фактор присутствует. А мне бы хотелось, чтобы жители мирно выразил свой протест, а мы это услышали, для меня это очень важно", — отметил он.

Вихарев добавил также, что митинги в Волоколамске не проводятся: "У нас проходят пикеты, а не митинги. Это разные вещи".

На территории подмосковного "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.