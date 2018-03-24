В акции "Голубая лента" приняли участие около 50 тысяч молодых людей

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Около 50 тысяч школьников и студентов более чем в 40 регионах России приняли участие во всероссийской экологической акции "Голубая лента", рассказал РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

По его словам, школьники и студенты почти что в 45 регионах раздавали голубые ленты, чтобы привлечь внимание граждан к водной экологии.

Он добавил, что реализуя федеральные программы, например, "Вода России", Минприроды не может оставаться без поддержки граждан страны. "При этом наша же задача сделать так, чтобы граждан никто не заставлял убирать берега водоемов от мусора. Важно научить беречь воду, объясняя через школьные уроки, акции", — сказал собеседник агентства.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах" ("Вода России") за последние годы в восьми регионах построены десять объектов для гарантированного водообеспечения граждан и предприятий. Ввод их в эксплуатацию позволил увеличить численность населения, гарантированно обеспеченного водными ресурсами, на миллион человек. Кроме того, выполнены работы по расчистке порядка 400 километров русел рек, приведено в надлежащее техническое состояние 701 гидротехническое сооружение.