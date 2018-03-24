Такси запретили ездить по "выделенке" у закрытого участка метро в Москве

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В ЦОДД обратили внимание таксистов на то, что по выделенным полосам, которые организовали из-за закрытия трех станций на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, разрешено ездить только общественному транспорту, сообщил журналистам в субботу руководитель дирекции по эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев.

Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30.

"На линиях компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Движение по этим полосам разрешено только для городского транспорта и маршрутного транспорта области. Обращаем внимание такси, что на период действия этих полос по 30 марта включительно движение запрещено. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, 31 марта постоянно действующая схема будет введена опять в действие", — сказал Алексеев.