МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что решать проблему полигона "Ядрово" нужно мирным путём.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
На территории подмосковного "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.