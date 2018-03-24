"Москва-Сити" и объекты МЦК отключат подсветку в "Час Земли"

Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Москве. Архивное фото

Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и объекты Московского центрального кольца (МЦК) отключат подсветку в рамках акции "Час Земли" в субботу, сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"Сегодня Москва присоединится к международной акции "Час Земли". С 20.30 до 21.30 отключим подсветку зданий, в том числе Москва-Сити и объекты МЦК", — сказал он.

Как отметил Собянин, основной площадкой акции станет парк Зарядье.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством "Часа Земли-2018".