ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Информация о пострадавшем при подрыве телебашни в Екатеринбурге является ложью и провокацией, сообщила РИА Новости представитель УГМК – организатора демонтажа башни.

Недостроенная телебашня, расположенная в центре Екатеринбурга, была подорвана утром в субботу. В результате взрыва обрушилась ее большая часть, осталось только основание. Издание "Комсомольская правда в Екатеринбурге" сообщило, что в мужчину, наблюдавшего за сносом телевышки, прилетел бетонный осколок, пострадавшего якобы увезли на скорой.

"Это неправда. В том числе, скорая не подтверждает это. Это провокация в интернете", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что пострадавших в результате взрыва нет.

Руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова сообщила РИА Новости, что информации о пострадавших при взрыве телебашни в ведомство не поступало.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.