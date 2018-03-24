Уличное движение открыли в Екатеринбурге после взрыва телебашни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уличное движение открыли после взрыва недостроенной телебашни в Екатеринбурге, которая была самым высоким сооружением в городе, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Как сообщалось, перед сносом гудок сирены дважды оповестил людей о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв и башня обвалилась. На месте осталась только ее нижняя треть.

Сейчас восстановили движение по улицам, прилегающими к территории сноса, которое ранее было приостановлено. По данным источника РИА Новости, второй взрыв, который должен был последовать сразу за первым и уничтожить остаток башни, отложен на неопределенное время.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Жители Екатеринбурга активно протестовали против сноса телебашни. В четверг прошла акция "Обнимем нашу телебашню" за спасение телевышки. Собравшиеся горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом "обнимая" башню. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

При этом жители Екатеринбурга направляли президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа были направлены Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.

В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. Позже стало известно, что все трое спустились с телебашни. По данным полиции, в отношении руферов было возбуждено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", штрафная санкция — 500 рублей. Две инициативные группы в пятницу подали заявления о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни в Екатеринбурге.