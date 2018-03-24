Замуж — не напасть. Какие свадьбы закатывают миллиардеры

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Свадьба — удовольствие не из дешевых. И миллиардеры, устраивая торжество, не скупятся. На бракосочетания "золотых" детей их состоятельные родители тратят десятки миллионов долларов, арендуют целые поместья и выписывают артистов мировой величины. Как на гулянья спускают баснословные суммы — в подборке РИА Новости.

Европейский шик

В 2005 году президент модного дома Louis Vuitton Бернар Арно потратил на свадьбу своей дочери Дельфины двадцать миллионов долларов. В такую сумму ему обошлась аренда винодельческого хозяйства Шато д’Икем в провинции Бордо, на территории которого находится большое поместье.

© AFP 2018 / Derrick Ceyrac Свадьба Дельфины Арно и Алессандро Ганча. 17 сентября 2005 года © AFP 2018 / Derrick Ceyrac Свадьба Дельфины Арно и Алессандро Ганча. 17 сентября 2005 года

Не пожалел Арно денег и на наряд — миллиардер заказал невесте шикарное платье, над которым работал известный модельер Джон Гальяно. Залы замка украсили пятью тысячами белых роз, а гостей угощали вином стоимостью 100 тысяч долларов за бутылку. Для сравнения — примерно за такую сумму можно приобрести автомобиль бизнес-класса. Венчались молодожены в католическом соборе тринадцатого века, входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, двадцать миллионов долларов для семейства Арно — мелочи жизни. Глава холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy в 2017-м вошел в первую тройку богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценили более чем в 40 миллиардов долларов (в 2005-м — 21,5 миллиарда).

С русским размахом

От французских миллиардеров не отстают и состоятельные россияне. Грандиозное бракосочетание предпринимателя Андрея Мельниченко и его невесты Александры Николич в 2005-м — одна из самых роскошных церемоний XXI века. Торжество проходило на Лазурном берегу Франции — жених-бизнесмен специально выкупил для вечеринки три земельных участка в городе Антиб.

Для трех сотен гостей зафрахтовали частные самолеты и забронировали пятизвездочный отель в Каннах. В номерах для них были заранее приготовлены костюмы и вечерние платья. На свадьбу прилетели не только друзья и родственники молодоженов, но и мировые звезды: Уитни Хьюстон, Кристина Агилера, Хулио и Энрике Иглесиас. Гонорар, к примеру, Агилеры за исполнение трех песен, по информации СМИ, составил три с половиной миллиона долларов.

Особняк оформили в стиле океанской яхты, а рядом с поместьем построили копию старинной русской часовни — там Андрей и венчался с Александрой.

В платье за 20 миллионов

В марте 2016-го российские и зарубежные СМИ обсуждали пышную свадьбу сына известного предпринимателя Михаила Гуцериева Саида. Праздновали в одном из самых престижных дворцов торжеств Москвы — по такому случаю его снаружи и изнутри полностью декорировали живыми цветами. Один из британских таблоидов подсчитал, что только услуги флористов обошлись примерно в четыре миллиона долларов.

Платье 20-летней невесты Хадижи Ужаховой сделал на заказ известный дизайнер ливанского происхождения Elie Saab. Стоило оно более 20 миллионов рублей. Наряд был инкрустирован драгоценными камнями и весил около 25 килограммов.

Развлекали приглашенных на свадьбу гостей звезды отечественной и зарубежной эстрады — Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, Алла Пугачева и другие.

Круче, чем в кино

После гуляний в Москве молодоженам устроили еще одну свадьбу — в Лондоне. По столице Великобритании Саид и Хадижа проехались в золоченой карете в сопровождении конной полиции. Следом катились ретроавтомобили — роллс-ройсы.Бракосочетание сразу же назвали свадьбой года — по подсчетам ряда СМИ, потрачено было около миллиарда евро. По данным на конец 2015-го, Гуцериевы были богатейшей семьей российских предпринимателей с совокупным состоянием 3,85 миллиарда долларов.

Американский миллиардер и сооснователь социальной сети Facebook Шон Паркер сильно порадовал поклонников культового сериала "Игра престолов" и трилогии "Властелин колец", когда в 2013 году устроил свадьбу на калифорнийском побережье Биг-Сур в стиле фэнтези.Наряды для гостей шила новозеландский дизайнер Найла Диксон — художник по костюмам киносаги "Властелин колец". Девушки превратились в элегантных леди с венками на голове, а мужчины — в представительных джентльменов в шляпах и галстуках-бабочках.

В день торжества лес на побережье украсили яркими фонариками и цветами, для гостей установили резные деревянные стулья со спинками, подбитыми мехом, — все как в волшебной эльфийской роще. Приглашения на свадьбу оформили в виде старинных свитков. А невеста миллиардера Александра Ленас примерила на себя образ одной из главных героинь "Игры престолов" Дейенерис Таргариен. Девушка появилась на церемонии в пышном платье от Elie Saab, переливавшемся от драгоценностей, и диадеме, венчавшей ее длинные белые волосы.

За свою сказочную свадьбу Шон Паркер заплатил девять миллионов долларов. А потом перечислил штату Калифорния еще два с половиной миллиона — за незаконное мероприятие на территории заповедника. Впрочем, человек с состоянием более двух миллиардов долларов может себе это позволить.