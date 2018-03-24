Замуж — не напасть. Какие свадьбы закатывают миллиардеры

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Свадьба — удовольствие не из дешевых. И миллиардеры, устраивая торжество, не скупятся. На бракосочетания "золотых" детей их состоятельные родители тратят десятки миллионов долларов, арендуют целые поместья и выписывают артистов мировой величины. Как на гулянья спускают баснословные суммы — в подборке РИА Новости.
Европейский шик
В 2005 году президент модного дома Louis Vuitton Бернар Арно потратил на свадьбу своей дочери Дельфины двадцать миллионов долларов. В такую сумму ему обошлась аренда винодельческого хозяйства Шато д’Икем в провинции Бордо, на территории которого находится большое поместье.
Впрочем, двадцать миллионов долларов для семейства Арно — мелочи жизни. Глава холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy в 2017-м вошел в первую тройку богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценили более чем в 40 миллиардов долларов (в 2005-м — 21,5 миллиарда).
С русским размахом
Для трех сотен гостей зафрахтовали частные самолеты и забронировали пятизвездочный отель в Каннах. В номерах для них были заранее приготовлены костюмы и вечерние платья. На свадьбу прилетели не только друзья и родственники молодоженов, но и мировые звезды: Уитни Хьюстон, Кристина Агилера, Хулио и Энрике Иглесиас. Гонорар, к примеру, Агилеры за исполнение трех песен, по информации СМИ, составил три с половиной миллиона долларов.
Особняк оформили в стиле океанской яхты, а рядом с поместьем построили копию старинной русской часовни — там Андрей и венчался с Александрой.
В платье за 20 миллионов
Платье 20-летней невесты Хадижи Ужаховой сделал на заказ известный дизайнер ливанского происхождения Elie Saab. Стоило оно более 20 миллионов рублей. Наряд был инкрустирован драгоценными камнями и весил около 25 килограммов.
Развлекали приглашенных на свадьбу гостей звезды отечественной и зарубежной эстрады — Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, Алла Пугачева и другие.
Бракосочетание сразу же назвали свадьбой года — по подсчетам ряда СМИ, потрачено было около миллиарда евро. По данным на конец 2015-го, Гуцериевы были богатейшей семьей российских предпринимателей с совокупным состоянием 3,85 миллиарда долларов.
Круче, чем в кино
Наряды для гостей шила новозеландский дизайнер Найла Диксон — художник по костюмам киносаги "Властелин колец". Девушки превратились в элегантных леди с венками на голове, а мужчины — в представительных джентльменов в шляпах и галстуках-бабочках.
В день торжества лес на побережье украсили яркими фонариками и цветами, для гостей установили резные деревянные стулья со спинками, подбитыми мехом, — все как в волшебной эльфийской роще. Приглашения на свадьбу оформили в виде старинных свитков. А невеста миллиардера Александра Ленас примерила на себя образ одной из главных героинь "Игры престолов" Дейенерис Таргариен. Девушка появилась на церемонии в пышном платье от Elie Saab, переливавшемся от драгоценностей, и диадеме, венчавшей ее длинные белые волосы.
За свою сказочную свадьбу Шон Паркер заплатил девять миллионов долларов. А потом перечислил штату Калифорния еще два с половиной миллиона — за незаконное мероприятие на территории заповедника. Впрочем, человек с состоянием более двух миллиардов долларов может себе это позволить.