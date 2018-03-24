Вниз, в прошлое. Как сохраняют артефакты при благоустройстве Москвы

Археологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улица

Археологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улица

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Космодамианской набережной в Москве в ходе исследований территории, связанных с предстоящей застройкой, обнаружили ценные исторические артефакты. В центральных районах столицы при проведении работ в рамках комплексной программы по благоустройству такое происходит часто. В департаменте капремонта Москвы рассказали, как следят за сохранностью археологических находок.

Находки под надзором ста археологов

С начала реализации комплексной программы благоустройства в столице набралось уже порядка 25 тысяч различных артефактов — от эпохи неолита до XVIII века, от пуговиц до целых помещений, таких как комнаты-"слухи" в Китайгородской стене.

"Городские власти уделяют большое внимание сохранению культурного и исторического наследия, и весь процесс организован таким образом, чтобы археологический слой не был уничтожен", — подчеркивают в департаменте капремонта Москвы.

Еще до начала работ по благоустройству специалисты изучают археологические карты, на которые ранее были нанесены места обнаружения исторических артефактов. "Если трассировка коммуникаций проходит вблизи таких мест, она может быть изменена", — отмечают в департаменте.

"Все работы по благоустройству, связанные с разрытиями, — прокладка кабельной канализации, ремонт и расширение системы ливневой канализации, реконструкция водопровода и газопровода, — проводятся при постоянном археологическом сопровождении. Со специализированными организациями заключаются договоры, предусматривающие порядок взаимодействия со строителями при обнаружении исторических артефактов", — подчеркнули в ведомстве.

К археологическому надзору привлечено более 100 специалистов. Археологи присутствуют на стройплощадках лично, а также проводят инструктаж рабочих.

Консервация объектов

Если в ходе благоустройства в земле находят что-либо, обладающее "признаками объекта археологического наследия", работы приостанавливают.

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы Надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I, найденное на Большой Лубянке в Москве © Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы Надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I, найденное на Большой Лубянке в Москве

"Специалисты приступают к археологическим изысканиям. Заключение государственной историко-культурной экспертизы отправляют в департамент культурного наследия на согласование. Соответственно, информация об объекте вносится в проектную документацию, чтобы были соблюдены все требования законодательства", — объясняют в департаменте.

Каждая находка описывается, проводятся фото- и видеофиксация, экспертиза определяет возраст, состав материала и другие особенности артефакта. Место обнаружения наносят на единую археологическую карту столицы, а данные об артефактах вносят в каталоги.

"Затем то, что можно, изымается, а то, что нельзя извлечь, консервируется. Исторические объекты аккуратно покрывают слоями земли, чтобы восстановить среду, в которой они находились. Так поступают, например, с деревянными мостовыми и другими артефактами, которые не могут долго сохраняться на воздухе", — рассказывают в ведомстве.

В музеи и на электронную карту

В случае особо важных находок и необходимости провести дополнительные изыскания городом принимается решение о продлении срока, отведенного на раскопки. Так было, к примеру, во время работ на Биржевой площади, где обнаружили многочисленные ценные артефакты.

За тем, чтобы работы проводились правильно, а артефакты не разрушались, следят заказчики и подрядчики, департамент культурного наследия и департамент капитального ремонта. Все строительные площадки охраняются.

"Понимая важность культурного и исторического наследия, городские власти совместно с экспертами Мосгорнаследия решают, как лучше сохранить и музеефицировать находки. Все артефакты и фрагменты зданий очень важны для понимания истории города. Нужно и показать их москвичам, и сохранить для будущих поколений", — подчеркнули в департаменте.

Сведения об уже известных и новых объектах культурного наследия, границах территорий и зонах охраны размещены на информационном портале открытых данных правительства Москвы "Электронный Атлас".