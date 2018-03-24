РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Вниз, в прошлое. Как сохраняют артефакты при благоустройстве Москвы

08:0024.03.2018
0300
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улицаАрхеологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улица
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Космодамианской набережной в Москве в ходе исследований территории, связанных с предстоящей застройкой, обнаружили ценные исторические артефакты. В центральных районах столицы при проведении работ в рамках комплексной программы по благоустройству такое происходит часто. В департаменте капремонта Москвы рассказали, как следят за сохранностью археологических находок.

Находки под надзором ста археологов

С начала реализации комплексной программы благоустройства в столице набралось уже порядка 25 тысяч различных артефактов — от эпохи неолита до XVIII века, от пуговиц до целых помещений, таких как комнаты-"слухи" в Китайгородской стене.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВид из подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид из подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве

"Городские власти уделяют большое внимание сохранению культурного и исторического наследия, и весь процесс организован таким образом, чтобы археологический слой не был уничтожен", — подчеркивают в департаменте капремонта Москвы.

Еще до начала работ по благоустройству специалисты изучают археологические карты, на которые ранее были нанесены места обнаружения исторических артефактов. "Если трассировка коммуникаций проходит вблизи таких мест, она может быть изменена", — отмечают в департаменте.

Высотное здание на Котельнической набережной в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На Космодамианской набережной археологи обнаружили артефакты XV века

"Все работы по благоустройству, связанные с разрытиями, — прокладка кабельной канализации, ремонт и расширение системы ливневой канализации, реконструкция водопровода и газопровода, — проводятся при постоянном археологическом сопровождении. Со специализированными организациями заключаются договоры, предусматривающие порядок взаимодействия со строителями при обнаружении исторических артефактов", — подчеркнули в ведомстве.

К археологическому надзору привлечено более 100 специалистов. Археологи присутствуют на стройплощадках лично, а также проводят инструктаж рабочих.

Консервация объектов

Если в ходе благоустройства в земле находят что-либо, обладающее "признаками объекта археологического наследия", работы приостанавливают.

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыНадгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I, найденное на Большой Лубянке в Москве
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I, найденное на Большой Лубянке в Москве

"Специалисты приступают к археологическим изысканиям. Заключение государственной историко-культурной экспертизы отправляют в департамент культурного наследия на согласование. Соответственно, информация об объекте вносится в проектную документацию, чтобы были соблюдены все требования законодательства", — объясняют в департаменте.

Археолог ведет раскопки
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Археологические раскопки в Москве в 2018 году будут вестись на окраинах

Каждая находка описывается, проводятся фото- и видеофиксация, экспертиза определяет возраст, состав материала и другие особенности артефакта. Место обнаружения наносят на единую археологическую карту столицы, а данные об артефактах вносят в каталоги.

"Затем то, что можно, изымается, а то, что нельзя извлечь, консервируется. Исторические объекты аккуратно покрывают слоями земли, чтобы восстановить среду, в которой они находились. Так поступают, например, с деревянными мостовыми и другими артефактами, которые не могут долго сохраняться на воздухе", — рассказывают в ведомстве.

В музеи и на электронную карту

В случае особо важных находок и необходимости провести дополнительные изыскания городом принимается решение о продлении срока, отведенного на раскопки. Так было, к примеру, во время работ на Биржевой площади, где обнаружили многочисленные ценные артефакты.

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейМесто раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Место раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017

За тем, чтобы работы проводились правильно, а артефакты не разрушались, следят заказчики и подрядчики, департамент культурного наследия и департамент капитального ремонта. Все строительные площадки охраняются.

Мальтийский рыцарский орден
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
В центре Москвы нашли старинную пуговицу с символикой Мальтийского ордена
"Понимая важность культурного и исторического наследия, городские власти совместно с экспертами Мосгорнаследия решают, как лучше сохранить и музеефицировать находки. Все артефакты и фрагменты зданий очень важны для понимания истории города. Нужно и показать их москвичам, и сохранить для будущих поколений", — подчеркнули в департаменте.

Сведения об уже известных и новых объектах культурного наследия, границах территорий и зонах охраны размещены на информационном портале открытых данных правительства Москвы "Электронный Атлас".

Благоустройство Москвы
© Инфографика
Благоустройство Москвы
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена