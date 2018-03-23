Президент журфака МГУ прокомментировал высказывание декана ВШТ о Слуцком

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский предположил, что декан школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в вызвавших резонанс высказываниях на лекции в Новосибирске, вероятнее всего, имел в виду естественность отношений между мужчиной и женщиной. Однако, как подчеркнул Засурский, само по себе непристойное поведение по отношению к женщинам требует осуждения со стороны общества.
"Я знаю хорошо Третьякова… Он, конечно, не главный тут враг женщин. Но не в этом дело. Он не хочет ссориться с мужским обществом и этим отношением мужским. Нельзя этого пропускать. Это очень плохо. Это отравляет обстановку в обществе", — добавил он.
По мнению Засурского, то, что эта тема была поднята в обществе — правильно, так как необходимо менять отношение к этой проблеме. Он также отметил, что особенно важным это становится сейчас, когда женщины играют все большую роль в деловой сфере.
"Чтобы спокойно было в обществе, надо, прежде всего, чтобы комфортно и спокойно было женщинам, чтобы они спокойно могли ходить по улицам и к начальникам в кабинеты. Это ужасно, когда женщина идёт по делам, и вот (такое происходит). Это отвратительно. Это ставит жизнь людей в очень уязвительное положение. Мне кажется, что это требует осуждения обществом. Надо воспитывать молодёжь", — подчеркнул Засурский.
Он пояснил, что все произошедшее показывает, насколько низкий уровень понимания уважения к человеку сегодня в обществе.
Поэтому, заключил президент журфака, необходимо вести большую работу в воспитании молодого поколения.
История скандала
Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединились Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.