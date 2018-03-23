Президент журфака МГУ прокомментировал высказывание декана ВШТ о Слуцком

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский предположил, что декан школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в вызвавших резонанс высказываниях на лекции в Новосибирске, вероятнее всего, имел в виду естественность отношений между мужчиной и женщиной. Однако, как подчеркнул Засурский, само по себе непристойное поведение по отношению к женщинам требует осуждения со стороны общества.

Третьяков в пятницу выступил в НГУ с лекцией "Информационные войны". После ее окончания студенты задали лектору вопрос о его отношении к ситуации вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В ответ Третьяков заступился за депутата и, согласно записи, опубликованной каналом RTVI, заявил, что не исключает того, что Слуцкий "как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или, если она в брюках была, и на какое-нибудь другое место…". Позже Третьяков на своей странице в Facebook посоветовал требовать объективной информации о ситуации вокруг его высказывания о депутате Госдуме Леониде Слуцком.

"Он (Третьяков) хороший журналист и вообще серьёзный специалист… Я думаю, что здесь он, Третьяков, просто сказал, что это естественно. Но ведь и собаки бегают естественно. Нельзя же доходить до такого состояния. Я думаю, что здесь должно общество более уважительно просто относиться к женщинам", — сказал РИА Новости Засурский.

"Я знаю хорошо Третьякова… Он, конечно, не главный тут враг женщин. Но не в этом дело. Он не хочет ссориться с мужским обществом и этим отношением мужским. Нельзя этого пропускать. Это очень плохо. Это отравляет обстановку в обществе", — добавил он.

По мнению Засурского, то, что эта тема была поднята в обществе — правильно, так как необходимо менять отношение к этой проблеме. Он также отметил, что особенно важным это становится сейчас, когда женщины играют все большую роль в деловой сфере.

"Чтобы спокойно было в обществе, надо, прежде всего, чтобы комфортно и спокойно было женщинам, чтобы они спокойно могли ходить по улицам и к начальникам в кабинеты. Это ужасно, когда женщина идёт по делам, и вот (такое происходит). Это отвратительно. Это ставит жизнь людей в очень уязвительное положение. Мне кажется, что это требует осуждения обществом. Надо воспитывать молодёжь", — подчеркнул Засурский.

Он пояснил, что все произошедшее показывает, насколько низкий уровень понимания уважения к человеку сегодня в обществе.

"Средний возраст, и молодые некоторые ведут себя безобразно. Они не то, что пристают, но они считают, что это норма. Это просто падение нравственности и падение человечности. Женщина требует внимания, уважения и защиты. А он вместо того, чтобы быть защитником, он вот что вытворяет. Это нехорошо", — сказал Засурский.

Поэтому, заключил президент журфака, необходимо вести большую работу в воспитании молодого поколения.

История скандала

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединились Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.