Декан ВШТ МГУ осудил СМИ за повышенный интерес к его высказыванию о Слуцком

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Декан Высшей школы телевидения Виталий Третьяков посоветовал требовать объективной информации о ситуации вокруг его высказывания о депутате Госдуме Леониде Слуцком, отметив, что ее накалили специально.

Третьяков в пятницу выступил в НГУ с лекцией "Информационные войны". После ее окончания студенты задали лектору вопрос о его отношении к ситуации вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В ответ Третьяков заступился за депутата и, согласно записи, опубликованной каналом RTVI, заявил, что не исключает того, что Слуцкий "как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или если она в брюках была, и на какое-нибудь другое место…".

"Так как возбуждение этих СМИ было чрезвычайным, я понял, что провокационную пену взбили основательно. Но, находясь в Новосибирске, я не собирался бросать все дела и отменять важные встречи для того, чтобы сдувать эту пену. Всем советую: требуйте объективного информационного долива после провокационного отстоя. А то так и останетесь с чем-то мутным на дне", — написал он на своей страничке в Facebook

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.