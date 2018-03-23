Куйвашев поручил решить вопросы со встречи замглавы СК с населением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу поручил заместителю руководителя администрации главы региона Евгению Гурарию отработать вопросы, поднятые на встрече заместителя председателя СК РФ Ильи Лазутова с населением, сообщает департамент информполитики губернатора.

"Евгений Куйвашев по итогам встречи дал поручения Евгению Гурарию отработать вопросы, входящие в компетенцию органов власти региона. Заместитель председателя СК России поблагодарил губернатора Свердловской области за содействие", — говорится в сообщении.

Илья Лазутов с 20 марта работал в Свердловской области. В течение трех дней он провел личный прием граждан, а также оперативные совещания с сотрудниками регионального следственного управления СК России. Во время очного приема свердловчан, длившегося непрерывно 28 часов, было принято 116 жителей Свердловской области и ряда других регионов, отмечает департамент информполитики губернатора.

Речь шла о проблемах дольщиков, заработной плате, тарифах на услуги ЖКХ. Отдельный вопрос касался помощи выпускнице коррекционной школы с продолжением получения образования. В работе приняли участие также руководитель следственного управления СК РФ Валерий Задорин и заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Гурарий.

Евгений Куйвашев и Илья Лазутов 23 марта в ходе двусторонней встречи обсудили вопросы взаимодействия региональных органов власти и ведомства, а также итоги личного приема жителей Свердловской области, проведенного заместителем руководителя ведомства, уточняет департамент.