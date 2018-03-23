Госдума отключит освещение внешнего фасада в рамках акции "Час Земли"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Двадцать четвертого марта Госдума на час отключит освещение внешнего фасада здания нижней палаты парламента в рамках акции "Час Земли", сообщили РИА Новости в думском управлении пресс-службы и информации.

"Государственная Дума также примет участие в акции "Час Земли". И 24 марта с 20.30 до 21.30 будет отключено освещение внешнего фасада здания Госдумы", — указывается в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что 24 марта в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации — Московского Кремля.

"Час Земли" — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания к проблеме изменения климата. Участвующие в акции жители разных стран в одно и то же время на один час выключают свет и бытовые электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных государств, гаснет внешняя декоративная подсветка.

"Час Земли" является самой массовой акцией в истории человечества. В 2017 году ее поддержали более 2 миллиардов человек из 187 стран, в том числе жители 150 российских городов. Отмечается, что по решению президента России Владимира Путина Московский Кремль присоединяется к акции "Час Земли" с 2013 года.