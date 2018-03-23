"Мочить можно": в Минздраве развенчали миф о пробе Манту

Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез. Архивное фото

Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез. Архивное фото

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главный внештатный специалист фтизиатр российского Минздрава Ирина Васильева развеяла миф о пробе Манту, знакомой каждому россиянину со школьных лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Васильевой, пробу на туберкулез можно мочить. Главное — избегать механических повреждений.

"Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой", — заявила она.

Рекомендация не мочить Манту, считает Васильева, была вызвана тем, что намокшее место, как правило, вытирают и могут при этом повредить кожу в районе пробы.