ЦБ оценил уровень безработицы

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Банк России оценивает текущий уровень безработицы в РФ как достаточно низкий, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Оценить уровень равновесной безработицы достаточно тяжело. Как все равновесные ставки это все достаточно условно, но на наш взгляд уже очень близко. Потому что 4,8% с учетом сезонной очистки это достаточно низкий уровень безработицы. И уже на определенных рынках, регионах, секторах чувствуются признаки дефицита", — сказала она.

"Однако здесь может быть и влияние нашей демографии. Демографические процессы могут повлиять на оценку уровня равновесной безработицы. На это влиять можно только наверно структурными факторами, но учитывать мы это учитываем. И это, конечно, предмет нашего пристального внимания", — добавила она.