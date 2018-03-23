Глава Росрыболовства считает преждевременным введение маркировки икры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Говорить о сроках, когда в России может быть введена маркировка черной и красной икры, пока преждевременно, считает замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Поэтому, к сожалению, те сроки, которые мы назвали – 2019 год — пока преждевременно о них говорить. Вообще какие-либо сроки называть преждевременно", — отметил он.
Тогда же Шестаков сообщал изданию о возможном введении маркировки в 2019 году, если механизм будет разработан в ближайшее время. По оценке главы Росрыболовства, себестоимость меток будет находиться в диапазоне от 15 до 100 рублей.