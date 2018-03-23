В Калужской области похоронили офицера, погибшего при спасении солдата

ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Офицера Владимира Чупина, который в Белгородской области погиб, закрыв своим телом выронившего гранату солдата, похоронили с воинскими почестями в Калужской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель регионального правительства.

Майор Владимир Чупин погиб 20 марта на полигоне в районе хутора Тополи Грайворонского района. По данным пресс-службы Западного военного округа, во время занятий по метанию боевых гранат, солдат-срочник, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося военнослужащего и закрыл его своим телом. В результате взрыва майор получил тяжелые ранения, врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.

"Похороны офицера прошли сегодня в Малоярославце Калужской области, где живут его родители", — сказал собеседник агентства.

Как информирует калужское издание nikatv, в последний путь Чупина провожали с воинскими почестями. Проститься с ним пришли сослуживцы, друзья, простые горожане.

Как ранее отмечала пресс-служба ЗВО, за совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного Владимир Чупин представлен командованием к государственной награде. Правительство Белгородской области выделит его семье 1 миллион рублей. У погибшего остались жена и трое детей.