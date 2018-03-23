Топилин рассказал, когда могут сократить сроки выдачи маткапитала

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Норма о сокращении срока выдачи материнского капитала с месяца до 15 дней должна заработать в следующем году, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Что касается ускоренного предоставления, сейчас это месяц. Мама родила второго ребенка, обратилась, и в течение месяца Пенсионный фонд должен принять решение. Мы сейчас подготовили поправку в закон о материнском и семейном капитале. Там предусмотрено, что сертификат будет выдаваться через 15 дней. То есть, максимально через 15 дней. Я надеюсь, что в этом году мы этот закон примем и со следующего года эта норма будет работать", — сказал Топилин.

При этом он отметил, то ведомство ориентирует Пенсионный фонд России на то, чтобы ПФР сам в условиях действующего законодательства сокращал эти сроки.