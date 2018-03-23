Все этапы работ на полигоне "Ядрово" пройдут общественную экспертизу

ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. Каждый этап работ на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья будет подвергаться общественному обсуждению, сказал журналистам член инициативной группы, специалист в области гидрогеологиии экологии Владимир Алексеев.

"Договорились о том, что каждая часть этого проектирования и производства работ должна подвергаться общественной экспертизе", — сказал Алексеев.

На территории подмосковного "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Ранее в четверг начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.