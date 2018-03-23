МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ирина Халецкая. Видео, на котором несколько старшеклассников с остервенением бьют подростка помладше, за два дня облетело соцсети. Мальчик умоляет их остановиться, просит прощения, но безуспешно. Расправу записывала на телефон девушка, которая позже присоединилась к компании и била подростка ногами, чтобы не "марать руки" в крови. Некоторым подозреваемым в жестоком избиении еще нет 16 лет. Подростки — фанаты футбола и АУЕ — избили парня за то, что он якобы лгун. Причем они совершенно не переживали, что их арестуют, поскольку "мы малолетки".

Это случилось в Покрове. Инцидентом занялись УМВД по Владимирской области и Следственный комитет. Всю компанию уже задержали, избитый мальчик находится в больнице.

"Пацаны его так не били, как била его я"

Избиение произошло еще 20 марта, но видео появилось в Сети два дня спустя. Несколько подростков бьют школьника ногами, тот плачет, извиняется и готов поклясться, что "такого не говорил". На заднем плане другие старшеклассники хладнокровно отпускают комментарии, что парня наказывают за дело.

Чуть позже в Сети распространилась запись голосового сообщения Маши, автора видео. Девушка в красках рассказывает своей подруге подруге избиения, смеется. Причина расправы над подростком, по ее словам, — его внимание к одной девятикласснице. Рассказ Маша начинает с фразы "ничего не предвещало в этот день".

"Там были (имена нескольких девятиклассников, один семиклассник. — Прим. ред.)… Все они хотели избить Михаила (жертву нападения, имя изменено. — Прим. ред.)", — продолжает она.

По ее словам, Миша пришел в кафе "Снежная королева" на разговор, где его уже ждали. А потом компания решила пообщаться в более тихом месте и отправилась на "лимонку" — популярное среди подростков место в городе. Школьники, сняв куртки, предъявляли семикласснику претензии за то, что он якобы приставал к девушке одного из участников будущей расправы.

"Я вспомнила, что он ко мне клеился на одной хате, унижал. Ну, короче, парни еще сильнее разгорелись. Начали его бить. Сначала мне было не по себе, трясло. Я снимала", — уточняет она.

Как следует из аудиозаписи, били Мишу "долго-долго-долго". Две минуты Маша снимала, а потом сама присоединилась. Школьница с гордостью рассказывает подруге, как наносила парню удары ногами по лицу якобы за дело и чтобы он "ответил за базар". Остальные, пораженные такой жестокостью, ее оттаскивали.

"Пацаны его так не били, как била его я. Много было слов о том, что "хватит, хватит". "Давайте оставим, мы его сейчас убьем!" У него было все лицо залито кровью. Я хотела его кулаками в лицо бить, но все лицо в крови. Я не хотела марать руки. Поэтому стала ногами. Мы были переполнены эмоциями", — продолжает она.

В конце аудиозаписи Маша хвастается, что приятели, увидев, с каким остервенением она била мальчишку, предложили ей на следующий день разобраться с другим школьником. Кроме того, избивавшие, признается школьница, абсолютно не переживали, что их могут наказать: "Мы же малолетки".

"Говорить и ходить не может"

Когда Михаил с трудом добрался до дома, его мама Евгения сразу вызвала скорую. С переломом носа, сильным сотрясением мозга, многочисленными ушибами и отеками его доставили в областную больницу во Владимир. Позднее Евгения рассказала местному телеканалу, что глаза у сына не открываются, руки не двигаются, говорить и ходить он не может.

Мать подала заявление в полицию и попросила, чтобы участников драки наказали. Органами МВД России по Петушинскому району в тот же день была организована доследственная проверка. Всех избивавших установили — их четверо. Одному уже исполнилось 18 лет, молодой человек приехал в Покров из Орехово-Зуево.

Мише всего 13 лет. В школе он обучается по индивидуальной программе — из-за отставания в развитии. По информации местных СМИ, у мальчика есть инвалидность.

Месть и резонанс

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают, что подростки — звери, поэтому их надо проучить таким же способом, а именно — устроить суд Линча. Другие же призывают выяснить истинные мотивы поступка и пусть во всем разбираются правоохранительные органы.

В интернет-сообществе школы, где учились подростки, не верят, что обидчиков Миши накажут — "максимум отделаются условкой". Некоторые высказывают мнение, что расправа была способом прославиться в соцсетях.

После того как видео с избиениями попало в интернет (его якобы выложила в сеть подруга, которой Маша все рассказала), подписчики группы "Подслушано Покров" нашли страницы всех участников бойни, а также вычислили их домашние адреса. Дверь дома Маши исписали бранными словами и закидали яйцами. Сначала девушка даже отвечала на комментарии и сообщения, не признавая свою вину, но вскоре страницу удалила. На страницах парней были цитаты АУЕ и футбольные кричалки. Подписчики угрожали им расправой.

"Это не по-пацански"

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев в комментарии местному телеканалу отметил, что когда четверо бьют одного — "это не по-пацански". Прохорычев передал информацию о жестоком избиении семиклассника в Покрове детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Все подозреваемые уже дали показания и задержаны.

Материалы дела переведены из полиции для более детальной проверки в СК."Учитывая обстоятельства, при которых пострадал малолетний ребенок, а также объективный широкий общественный резонанс события, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета", — говорится в сообщении СК.