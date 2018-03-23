Конституционный суд объяснил, кого нельзя сажать под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ подтвердил, что помещать под домашний арест можно лишь предполагаемых преступников, которым, по закону, грозят реальные сроки заключения, не ниже, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте суда.

КС опубликовал постановление по делу о проверке конституционности частей 1 и 3 статьи 107 УПК РФ в связи с жалобой бизнесмена, задолжавшего работавшим на Крайнем Севере вахтовикам больше 30 миллионов рублей, что стало предметом разбирательства в рамках уголовного дела.

В ходе следствия коммерсанта поместили под домашний арест, и в итоге он погасил все свои долги. Следователь в связи с этим просил суд закрыть дело и назначить бизнесмену судебный штраф, тем не менее домашний арест был продлен еще на несколько месяцев.

"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за это преступление… в качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение свободы", — говорится в постановлении КС.

Отступать от общего правила можно только в исключительных случаях, например если обвиняемый уже нарушал ранее избранную меру пресечения. При этом, напомнил КС, решение суда о мере пресечения не предопределяет его выводы по основному вопросу – о виновности подсудимого и о его наказании.

В связи с этим КС обязал пересмотреть дело заявителя.