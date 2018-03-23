Песков считает, что властям стоит расширить использование соцсетей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Властям РФ стоит шире применять соцсети в общении с гражданами страны и миром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

Ведущая канала упомянула крайне активного в Twitter президента США Дональда Трампа и отметила, что президент, премьер-министр РФ и большая часть правительства "довольно консервативны" в плане использования соцсетей.

"Думаю, что среди задач по обеспечению технологического прорыва в этой стране должна быть задача более широкого использования социальных сетей для объяснения деятельности государства нашим гражданам и миру", — заявил Песков.