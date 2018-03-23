Подсветка Кремля, Большого театра и Зарядья погаснет в "Час Земли"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи зданий в Москве выключат подсветку в субботу в знак поддержки международной акции "Час Земли", в их числе Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Большой театр и парк "Зарядье", сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Комплекс городского хозяйства Москвы поддержит международную акцию "Час Земли", проводимую департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с Всемирным фондом дикой природы, и в знак внимания к вопросам экологии отключит подсветку на более чем 1,9 тысячи зданиях и объектах", — говорится в сообщении.

Подсветка вечером 24 марта погаснет на Московском Кремле, Храме Христа Спасителя, Большом театре, зданиях Госдумы и Совета Федерации, стадионе "Лужники", у павильонов ВДНХ, Останкинской телебашни. Впервые в этом году к акции присоединятся несколько общеобразовательных школ, мосты и объекты МЦК, парк "Зарядье", а также некоторые башни Москва-Сити, отметили в комплексе.

Как подчеркнул глава департамента ЖКХ и благоустройства столицы Гасан Гасангаджиев, символичное отключение и включение подсветки на зданиях и объектах города стало возможно благодаря планомерной работе комплекса городского хозяйства.

"Все объекты наружного освещения, архитектурной подсветки, ландшафтного освещения подключены к единой системе управления. Данная система способна решать комплексные задачи: контролировать состояние осветительных установок, создавать и запускать светоцветовые сценарии в зависимости от праздничных мероприятий, а также осуществлять включение и выключение объектов", — сказал Гасангаджиев, слова которого приводит пресс-служба.

Глава департамента добавил, что для архитектурной подсветки и наружного освещения столицей применяются современные энергоэффективные светодиодные светильники, которые соответствуют всем международным нормам и требованиям.

Комплекс городского хозяйства Москвы уже в седьмой раз участвует в крупнейшей международной акции: в 2011 году комплекс задействовал 70 зданий с художественной подсветкой, в 2012 году – 120 зданий, в 2014 году — 400, в 2015 году — более 800, в 2016 году – около 1,5 тысячи, а в 2017-м — более 1,7 тысячи зданий.