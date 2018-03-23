МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Железная дисциплина и строгий устав давно не смущают российских женщин — они успешно делают карьеру в правоохранительных органах. Многие из них могли бы стать моделями, но предпочли фуражку и форму. Девушками в погонах восхищаются в интернете, им посвящены тематические сообщества в соцсетях. Что о своей работе думают они сами — в материале РИА Новости.

"Арестуйте меня!"

Алиса Селезнева (имя изменено) из Уфы — хрупкая шатенка с большими синими глазами и густой шевелюрой. В обычной жизни она носит платья и ходит на каблуках, а строгому пучку предпочитает замысловатые прически. Однако коллеги по работе называют ее не иначе как "Алиса-пулеметчица" — за умение обращаться с оружием и невероятную меткость. Дело в том, что она — оперуполномоченный отдела полиции с восьмилетним стажем.

"Мое решение стать сотрудником полиции повергло родных в шок. Как же так, их единственная дочь, отличница, пай-девочка из семьи музыкантов вдруг идет в органы. Уже который год работаю, а бабушка до сих пор не смирилась", — рассказывает Алиса.Она с отличием окончила музыкальную и художественную школу, занимала призовые места в городских конкурсах красоты. Но полицейским хотела стать с детства. "Я была фанаткой сериала "Комиссар Рекс" — лет с восьми мечтала о красивой форме и немецкой овчарке. А расследовать запутанные дела и участвовать в задержании преступников куда интереснее, чем разгуливать по подиуму", — уверена девушка.

Порой, признается Алиса, приходится сталкиваться со снисходительным отношением: некоторые ее знакомые считают, что женщины-полицейские занимаются только офисной работой и не попадают в серьезные переделки.

"Это полный бред. Бывает, что тебя просто воспринимают как красивую девушку в форме, даже заигрывать начинают. Говорят что-то вроде: "Арестуйте меня поскорее!" Ну, я и арестовываю, чтобы неповадно было".

© Фото : из личного архива © Фото : из личного архива

О своем выборе профессии Алиса ни разу не пожалела. Расследования, задержания преступников — нетривиальный послужной список для девушки. Оперуполномоченный, уверена Селезнева, для нее не потолок, в планах — продвижение по карьерной лестнице. Есть и еще одно желание: отточить мастерство в стрельбе и обставить в тире коллег-мужчин.

Ввести в заблуждение

Родители Екатерины Саломеевой (имя изменено) из Омска хотели, чтобы дочь стала учительницей. Но в школе Катя перебивалась с тройки на четверку, а танцам и художественной гимнастике предпочитала карате.

"Мама воевала со мной до последнего. Говорила, что в полицию ни за что не пустит. Мол, это мужская работа, а вот педагогика — совсем другое дело. Готовиться к экзаменам в МВД мне приходилось тайком", — вспоминает Катя.

© Фото : из личного архива © Фото : из личного архива

Получив образование, она быстро продвинулась по службе: сейчас Катя — капитан полиции. В худенькой темноволосой девушке ничто не выдает обладательницу красного пояса по карате и опытного полицейского. "В этом огромное преимущество девушек, работающих в правоохранительной сфере", — считает она.

"Человек, который на тебя нападает, никак не ожидает, что 26-летняя девушка может вырубить одним движением. Иногда полезно ввести злоумышленника в заблуждение своим невинным внешним видом", — отшучивается Катя.

Ее коллеги не раз были свидетелями ее эффектных нокаутов. Более того, некоторым ударам она даже обучила своего начальника.

Форменный культ

В социальных сетях десятки сообществ посвящены изящным девушкам в фуражках и форме. У группы "Полиция России" во "ВКонтакте" 145 тысяч подписчиков. Здесь нередко публикуют фото красавиц в строгом кителе, и пользователи оставляют восхищенные комментарии.

"Сразу видно, что в полицию не принимают кого попало!" — восклицает один по поводу снимка девушки-следователя. "Девушка, а вы замужем? Готов сделать вам предложение прямо сейчас", — вторит ему другой.

Сообщество Russian Police в инстаграме также пестрит фотографиями прекрасных полицейских. Они позируют на фоне служебных машин, стреляют по мишеням в тире. "Вот такими и должны быть наши коллеги-девушки — красивыми и смелыми", — отзываются мужчины-полицейские.

Впрочем, сами сотрудницы МВД к такой славе относятся по-разному. Многие сетуют, что пользователей соцсетей скорее привлекают их внешние данные, а вовсе не ум и навыки.

"Хотела бы получать комплименты насчет фигуры, пошла бы на подиум. Приятно, конечно, но лучше бы восхищались количеством раскрытых мною дел, — говорит Екатерина Саломеева. — Хотя, с другой стороны, хорошо, что мужчины ценят не только девочек-припевочек в платьицах с рюшами, но и более строгий образ женщины-следователя".