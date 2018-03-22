В Волоколамске в школах готовы скорректировать учебный план

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Образовательный процесс в Волоколамском районе Подмосковья не пострадает, если его придется сместить на пару часов из-за выбросов с полигона "Ядрово", учебный план скорректируют, сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на министра образования Марину Захарову.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила, что в случае выбросов на полигоне занятия будут смещаться на два часа.

"Как только поступает сигнал, что произошел выброс и нельзя проводить учебные занятия, руководитель управления образования района оповещает всех директоров, директора – классных руководителей. А они, в свою очередь, проинформируют родителей своего класса. Учебный план будет скорректирован", — сказала Захарова.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.