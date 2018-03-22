Жители Волоколамска требуют закрыть полигон "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Жители Волоколамска потребовали на собрании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой закрыть полигон "Ядрово", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Возмущенные жители, среди которых были родители попавших в больницу детей, в ходе собрания на повышенных тонах высказывали претензии по отношению к работе полигона и единодушно требовали закрыть его.

Они встретили аплодисментами заявление присутствовавшего на собрании зампредседателя правительства Московской области, спецпредставителя губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово", Александра Чупракова о том, что полигон находится не в черте населенного пункта.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.