Сотрудника Москальковой не пустили на свалку "Ядрово"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Представитель аппарата уполномоченного по правам человека при президенте РФ не попал в среду на мусорный полигон "Ядрово" из-за введённого режима ЧС, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой сообщили, что сотрудника рабочей группы, сформированной Москальковой после массового отравления детей в подмосковном Волоколамске, не пустили на мусорный полигон "Ядрово".

"Мы (с аппаратом уполномоченного) в постоянном контакте находимся. Мы вчера с представителем общались, мы его встретили, сопровождали… Да, на полигон его не пустили, по одной простой причине — была объявлена чрезвычайная ситуация. Но надо было просто обратиться в МЧС для того, чтобы получить допуск. Но на самом деле, по большому счету, на полигоне делать было нечего… Вся ситуация разворачивалась около центральной больницы Волоколамска, где возник спонтанный митинг", — сказала Семенова.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.