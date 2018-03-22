Анна Попова: превышения ПДК в воздухе Волоколамска эпизодичны

ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Данные мониторинга говорят об эпизодических превышениях уровня сероводорода в воздухе Волоколамска, сообщила на собрании с родителями обративших в больницу детей глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я посмотрела все результаты производственно-контрольного мониторинга Ядрово, с декабря месяца эпизодически превышение по сероводороду, это так но не раньше. Если взять наблюдение по "Ядрово", производственный контроль в том числе, а сегодня там стоит четыре мониторинговые точки, эти данные говорят о том, что есть значительное превышение на протяжении долгого времени",-сказала Попова.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска