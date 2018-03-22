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Общество

Свалку закроют куполом: реакция властей на ситуацию с полигоном "Ядрово"

Сюжет:
Ситуация с мусорным полигоном в Волоколамске (55)
18:5122.03.2018
(обновлено: 19:20 22.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМашина выезжает с территории полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской областиМашина выезжает с территории полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Волоколамском районе по-прежнему продолжается работа по стабилизации ситуации вокруг полигона "Ядрово". Ранее шестьдесят детей обратились за медпомощью после очередного выброса свалочного газа на полигоне, шестеро были госпитализированы.

Полигон твердых бытовых отходов Ядрово. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Зуева
В Волоколамске применят аэрозольные пушки для устранения запаха со свалки

При этом в МЧС России сообщили, что мониторинг воздуха в районе полигона не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Ведомство начало развертывать в подмосковном Волоколамске мобильный комплекс экстренного оповещения населения. Власти отмечают, что работы по дегазации полигона должны закончиться к середине июня, пока же жителям готовы предоставить места в санаториях.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым провести независимую экспертизу экологической обстановки на мусорном полигоне "Ядрово".

Проблема полигона

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово", открытого в 1976 году. На территории полигона ранее был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 60 детей из трех учебных заведений, шесть из них были госпитализированы.

Полигон твердых бытовых отходов Ядрово. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Подмосковье ужесточат требования к мусорным полигонам

В четверг в московскую Филатовскую больницу из Волоколамска доставили троих детей, по словам замглавврача ЦРБ Елены Савченко, их диагнозы не имеют отношения к выбросу газа на полигоне "Ядрово".

В пресс-службе правительства Московской области заявили, что регулярно информируют о ситуации на полигонах администрацию президента и правительство РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что обсуждаются "различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается".

Предпринимаемые меры

В среду вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил зампреда областного правительства Александра Чупракова официальным представителем в инициативную группу жителей.

"Мы существенно снизим нагрузку на полигон вовремя рекультивации. По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются", — отметил Воробьев.

Он также обратил внимание, что порядка шести санаториев и лагерей готовы принять детей и взрослых, которые будут нуждаться в помощи из-за выбросов полигона. В Волоколамске также будет работать бригада из 12 врачей.

Губернатор Подмосковья отметил, что жители попросили поставить в центре города табло, на котором будут отражаться данные по загрязнению воздуха в режиме онлайн.

Полигон ТБО Ядрово в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры", — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что уже заключены контракты на примерно 120-140 миллионов рублей. В результате полигон, на неприятный запах с которого постоянно жалуются жители Волоколамска, полностью законсервируют.

Как сообщил зампред областного правительства Александр Чупраков, в Волоколамск в четверг приедет глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы встретиться в ЦРБ с родителями детей, обратившихся с жалобами.

Мониторинг

Как сообщили в МЧС России, мониторинг воздуха в районе полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ.

В четверг ведомство начало развертывать мобильный комплекс экстренного оповещения населения.

Полигон твердых бытовых отходов Ядрово
© РИА Новости / Мария Зуева
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В Мособлдуме сообщили, что ситуация в Волоколамском районе будет постоянно проверяться депутатами областного парламента.

"В случае Волоколамска есть свои нюансы и детали, всё нужно тщательно проанализировать. Поэтому дал поручение всему депутатскому корпусу вести мониторинг ситуации: подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты – по здравоохранению и экологии", — отметил спикер думы Игорь Брынцалов.

Реакция на ситуацию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым провести независимую экспертизу экологической обстановки на мусорном полигоне "Ядрово" после массового отравления детей в Волоколамске.

"Уполномоченный по правам человека считает, что необходимо провести независимую экспертизу экологического состояния полигона", — отметила пресс-служба омбудсмена.

Полигон твердых бытовых отходов Ядрово
© РИА Новости / Мария Зуева
В Волоколамске установят табло, куда будут выводить результаты проб воздуха

В пресс-службе также отметили, что сотрудника аппарата уполномоченного, который приезжал на полигон в среду, на территорию не пустили.

"В данном случае на примере Волоколамска мы видим, что нужен закон об экологической информации. Люди вправе знать правдивую ситуацию о состоянии окружающей среды, чем они дышат, какую воду пьют. Нельзя эту информацию скрывать от людей или их дезинформировать. От этого всем хуже. Люди должны иметь возможность контролировать и влиять на ситуацию", — отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

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