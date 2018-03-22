ЧЕЛЯБИНСК/КУРГАН, 22 мар – РИА Новости. Нарушения были выявлены в ходе ознакомления с работой школы №15 города Шадринск Курганской области, где школьница стреляла в одноклассников, сообщила в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В среду 13-летняя ученица Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

В четверг в Курганской области работает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая в школе Шадринска встретилась с главой города, педагогами, родителями и учащимися, а потом провела встречу с губернатором региона Алексеем Кокориным.

"Сегодня удалось встретиться с ребятами, которые обучаются в классе, где произошло ЧП, мы поговорили с родителями потерпевших детей, поговорили с родителями девочек, в отношении которых ведутся следственные действия, побеседовали с педагогами, подняли ряд документов по профилактике… К сожалению, были выявлены нарушения … В 2016 году в школе был зафиксирован суицид … причиной стала неквалифицированность психолога. Также наблюдается текучка психологических кадров, нарушена преемственность в такой важной зоне", — сказала Кузнецова в Кургане журналистам.

Кроме того, по ее словам, родители детей, участвовавших в инциденте, встревожены, с ними будут работать специалисты, также им будет назначен куратор, к которому они смогут обратиться в случае необходимости. Также на встрече были озвучены цифры статистики, и ряд из них носит негативный характер, в том числе это касается числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в регионе, отметила Кузнецова.

Главная задача прошедшей встречи, пояснила омбудсмен, — выработка мер по предотвращению подобных явлений, и "они были представлены … озвучены предложения силовых структур". Кузнецова добавила, что в Кургане доступны секции, кружки, но нужно направить, заинтересовать в созидательном направлении ребенка к этому.

"Я очень надеюсь, что будут приложены все усилия для предотвращения подобных проявлений", — сказала Кузнецова, пояснив, что вдвойне тревожит то, что ситуация повторяется.